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Сегодня, 01:32

Хэмилтон вступился за ведущую трансляций «Формулы-1»

Хэмилтон вступился за темнокожую ведущую трансляций «Формулы-1»
Иван Шитик
Корреспондент
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон оставил в соцсетях комментарий по поводу уже удаленного поста одного из пользователей с критикой телеведущей Наоми Шифф. В первоначальном посте утверждалось, что темнокожей ведущей не хватает компетенции для того, чтобы высказывать свое мнение о гонках.

«Наоми в прошлом была профессиональной гонщицей. Она абсолютно компетентна в автоспорте и имеет право на собственное мнение, будучи частью команды телеканала Sky.

Она отлично справляется со своей ролью, прекрасно дополняя других ведущих. Мы должны поддерживать больше разнообразия среди людей, которые выступают в эфире. К сожалению, нам предстоит пройти еще длинный путь, прежде чем автоспорт полностью избавится от дискриминации и предрассудков", — написал Хэмилтон.

28-летняя Наоми Шифф много лет выступала в гонках, выиграла серию KTM X-Bow GT4, а затем провела несколько сезонов в W-Series.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
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