Хэмилтон впервые совершил заезд на болиде «Феррари»

Британский пилот Льюис Хэмилтон впервые протестировал болид команды «Феррари».

Семикратный чемпион «Формулы-1» проехал круг за рулем машины Феррари SF-23 2023 года во время испытания на треке во Фьорано в Италии. Тренировка проходила при густом тумане.

Ранее сообщалось, что первый официальный выход Хэмилтона в качестве пилота «Феррари» состоится в марте на мероприятии в Милане.

В минувшем сезоне британец выиграл две гонки и занял седьмое место в личном зачете пилотов. Он набрал 223 очка.