Хэмилтон винит в скучных гонках Берни Экклстоуна

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о причинах скучных гонок.

– Правила придумываем не мы, – цитирует RaceFans Хэмилтона. – Гонщики не влияют на распределение призовых между командами и другие моменты. Болельщикам нужно оказывать давление на руководство Формулы, именно они отвечают за эту работу. Они стараются, но принимаются неверные решения.

Люди наслаждаются такими гонками, как была в Канаде, но не во Франции. Это не вина пилотов. Причина в Берни Экклстоуне и тех решениях, что принимались при нем. При этих правилах все будет по-прежнему. Я просто должен приезжать на этапы и показывать максимум.