Хэмилтон верит в победу «Феррари» в сезоне-2026 и призывает не доверять тестам

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил уверенность в способности команды побороться за титул в сезоне-2026, несмотря на сдержанные результаты предсезонных тестов. Британец призвал не спешить с выводами.

«Тесты мало что показали. Все прятались за количеством топлива в баках. Я разговаривал с Тото Вольффом из «Мерседес» и Заком Брауном из «Макларен», чтобы постараться понять, что они выяснили — но не получил никаких результатов», — цитирует Хэмилтона FormulaPassion.it.

Семикратный чемпион мира подчеркнул, что опыт прошлого сезона закалил команду.

«После всего, через что мы прошли в прошлом году, мы способны справиться с любой ситуацией. У этой команды есть все для победы: нужно закончить работу вместе с нашими фанатами. Легче сказать, чем сделать — но я пришел в «Феррари», потому что верил в это. И я все еще верю», — добавил гонщик.

По итогам 2025 года пилоты «Скудерии» Хэмилтон и Шарль Леклер набрали 398 очков и заняли четвертое место в Кубке конструкторов. В личном зачете Леклер финишировал пятым, а Хэмилтон — шестым.

Новый сезон «Формулы-1» стартует 6-8 марта 2026 года с Гран-при Австралии в Мельбурне.

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