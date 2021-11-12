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Хэмилтон: «У «Ред Булл» сильнейший болид на протяжении всего сезона»

Хэмилтон заявил, что у «Ред Булл» самый сильный болид на протяжении всего сезона «Формулы-1»
11:26
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с «Ред Булл» в сезоне-2021.

«У «Ред Булл» был феноменальный темп в прошлой гонке. У этой команды сильнейший болид на протяжении всего сезона. В этом году нам немного подрезали крылья, было сложнее улучшить болид. Мы попытаемся сфокусироваться на том, чтобы подобрать идеальные настройки, но это непросто. Думаю, все столкнулись с этой проблемой в этом году. Трудно объяснять, не вдаваясь в детали, но машину стало труднее оптимизировать. Например, в Остине «Ред Булл» сильно отставал, но потом все внезапно поменялось. Выжимать максимум из машины в этом году сложно», — приводит The Race слова Хэмилтона.

За 5 этапов до конца сезона-2021 Хэмилтон уступает гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену 19 очков в личном зачете. В Кубке конструкторов «Мерседес» лидирует с отрывом от «Ред Булл» в 1 очко.

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-1/hamilton-says-mercedes-task-now-as-steep-as-it-can-be/

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Иван Торопцев все материалы автора
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