Хэмилтон: «Такое ощущение, что я только начинаю. Хочу остаться в «Формуле-1»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон сделал заявление о своем седьмом чемпионском титуле в «Формуле-1» и будущем в «Королевских гонках». Досрочную победу в сезоне-2020 британец оформил на «Гран-при Турции» за три этапа до конца чемпионата.

«Такое ощущение, что я только начинаю, — приводит Sky Sports слова Хэмилтона. — Я чувствую себя в отличной физической форме. Этот год — серьезное испытание, я не знал, как его преодолеть, но благодаря помощи моего окружения мне удалось сохранить концентрацию. Надеюсь, следующий год будет еще лучше. Я очень хотел бы остаться. По ощущениям, впереди много работы, мы только начали становиться сильнее. Я хочу помочь «Формуле-1», помочь команде «Мерседес» в ее путешествии в этой гоночной серии».

Нынешний контракт 35-летнего британца с «Мерседес» действует до конца сезона-2020, однако в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что пилот продлит соглашение с немецкой командой.