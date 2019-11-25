Хэмилтон считает, что в следующем году за титул будут бороться 3-4 пилота

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о следующем сезоне. Он считает, что за титул будут бороться три-четыре гонщика.

— «Хонда» определенно сделала важные шаги в правильном направлении, — цитирует британца Motorsport. — Прекрасно видеть еще одного поставщика моторов среди сильнейших. Я к тому, что, надеюсь в следующем сезоне нас ждет серьезная борьба между тремя-четырьмя участниками, и для «Формулы-1» это прекрасно.

Сейчас «Формула-1» получила много свежей крови, много молодых пилотов с большим потенциалом. И они являются будущим нашего спорта. К счастью, я все еще не чувствую себя на свой возраст. По ощущениям, я могу дать бой этим парням и уверенно смотрю в будущее. Если команды станут ближе по скорости друг к другу, то мы увидим больше гонок подобных бразильской, и это замечательно.