Сегодня, 10:09

Хэмилтон считает, что нужно улучшить работу тормозной системы его болида

Павел Лопатко

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон считает, что улучшения в работе тормозной системы помогут ему добиться большей производительности от болида SF-25.

«Я думаю, что есть некоторые улучшения в том, насколько агрессивным я могу быть. Машина вела себя довольно быстро, поэтому я все еще не уверен на 100 процентов в тормозах, когда жму на тормоз. В Монце я был рад, но в Азербайджане я не чувствовал себя лучше из-за той обстановки, которая у нас была, но я прогрессирую», — цитирует 40-летнего британца RacingNews365.

Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете «Формулы-1».

На «Гран-при Италии» британец показал 5-й результат, на «Гран-при Азербайджана» — 12-й.

Формула-1
Льюис Хэмилтон
