Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что новые правила ФИА не направлены против него. Он получил два пятисекундных штрафа, которые оставили его на третьем месте на этапе «Гран-при» в Сочи.

— Не думаю, что новые правила направлены конкретно против меня, — приводит Autosport слова Хэмилтона. — Мне кажется, что они уделяют повышенное внимание всем командам, которые становятся лидерами и доминируют. Каждая деталь нашей машины проходит двойные и даже тройные проверки.

Они меняют правила, например, касающиеся параметров двигателя, и много другого, стараясь сделать гонки более интересными.