Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 06:42

Хэмилтон считает, что «Мерседес» прибавил

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты первых двух тренировок «Гран-при Монако». Британец показал 6-й результат во второй практике.

«Мы собрали много данных. Монако — не та трасса, где стоит проводить тесты, но машина вела себя неплохо. Жаль, что в итоговой таблице мы оказались дальше от лидеров, чем я надеялся, но прогресс я почувствовал — мы явно прибавили! Теперь нужно добиться большего от обновлtнной машины, чтобы сделать следующий шаг. Сейчас мне совершенно ясно, чего нам не хватает. Вечером мы это обсудим и решим, как действовать завтра», — цитирует F1 News Хэмилтона.

Гонка «Гран-при Монако» состоится в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Макс Ферстаппен. Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен стал первым во второй практике «Гран-при Монако»

Источник: https://www.f1news.ru/news/f1-167926.html
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
0
Читайте также
5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен рассказал, чего не хватает «Ред Буллу» по сравнению с «Феррари»

Алонсо: «В этом сезоне у всех будет много подъемов и спадов в «Формуле-1»
Новости
RSS RSS
Все новости