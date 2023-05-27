Хэмилтон считает, что «Мерседес» прибавил

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты первых двух тренировок «Гран-при Монако». Британец показал 6-й результат во второй практике.

«Мы собрали много данных. Монако — не та трасса, где стоит проводить тесты, но машина вела себя неплохо. Жаль, что в итоговой таблице мы оказались дальше от лидеров, чем я надеялся, но прогресс я почувствовал — мы явно прибавили! Теперь нужно добиться большего от обновлtнной машины, чтобы сделать следующий шаг. Сейчас мне совершенно ясно, чего нам не хватает. Вечером мы это обсудим и решим, как действовать завтра», — цитирует F1 News Хэмилтона.

Гонка «Гран-при Монако» состоится в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 по московскому времени.