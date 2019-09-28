Хэмилтон считает, что «Феррари» находится в «режиме истребителя»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон — о квалификации «Гран-при России». Он занял второе место, уступив гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру.

— Квалификация была очень сложной, потому что эти ребята («Феррари» просто неудержимы на прямых, — цитирует британца Autosport. — Это какой-то другой уровень. Говорите, у нас есть «режим вечеринки»? Ну так у них есть кое-что покруче — «режим истребителя». Я отдал все силы в конце, и команда отлично сработала, помогла мне найти недостающее время. Приятно, что удалось собрать круг, которого хватило для первого ряда — этого я точно не ожидал. К счастью, завтра мы стартуем на альтернативной стратегии, и это дает нам шансы. На жестких шинах будет тяжело бороться на длинной прямой, но я попытаюсь оттеснить Шарля.

Гонка состоится 29 сентября и начнется в 14.10 по московскому времени.