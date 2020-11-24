Хэмилтон: «Рыцарский титул? Я ведь не спасаю жизни»

Пилот «Мерседес», семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал информацию о том, что правительство Великобритании посвятит его в рыцари.

— Когда я слышу о титуле «Сэр», я прежде всего думаю о своем дедушке и сэре Томе Муре, ветеране Второй мировой, которому пришлось ждать до 100 лет, чтобы заработать это звание, — приводит Motorsport-Total слова Хэмилтона. — Еще я думаю о людях, которые работают в госпиталях, о врачах, которые спасают жизни в самые сложные времена. Я считаю, что все они — невоспетые герои, а себя таковым не считаю. Я никому не спасал жизнь.