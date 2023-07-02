Хэмилтон расстроен результатами «Гран-при Австрии»: «Не лучший день»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон остался недоволен итогами «Гран-при Австрии».

Британец финишировал на седьмом месте.

«Сегодня «Макларен» был очень быстр, Ландо Норрис проделал отличную работу. Не ожидал, что у него будет такая скорость, но и не думал, что мы окажемся настолько медленными. Что ж, эта гонка показала, над какими моментами нам нужно поработать. Не лучший день», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Великобритании с 7 по 9 июля.