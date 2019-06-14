Хэмилтон рассказал, в чем "Мерседес" уступает "Феррари"

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон назвал причины преимущества "Феррари" в скорости на прямых на Гран-при Канады. Напомним, Себастьян Феттель первым пересек финиш, но из-за пятисекундного штрафа занял только второе место.

– В Монреале они были очень быстры на прямых. У них определенно есть другой режим мотора, которого у нас нет. На прямых машина Феттеля прибавляла в мощности и уходила от меня, даже в случае использования DRS. Они великолепно работали с силовой установкой. Теперь в этом плане "Феррари" нас опережает. Нам есть над чем работать, будет интересно посмотреть, как сложится борьба дальше.