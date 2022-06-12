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Сегодня, 18:30

Хэмилтон: «Я сжимал зубы от боли и адреналина»

Хэмилтон рассказал о трудностях во время «Гран-при Азербайджана»
Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что с трудом довел до конца «Гран-при Азербайджана».

«Я сжимал зубы от боли и адреналина. Не смогу выразить словами ту боль, что я чувствовал. Я молился, чтобы гонка поскорее закончилась.

Мы добились неплохого результата, финишировали третьим и четвертым. Команда отлично сработала со стратегией. Как только мы решим эту проблему с раскачкой, мы сможем бороться, а сейчас из-за нее теряем по секунде на круге, если не больше», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон стартовал с седьмого места и смог финишировать на четвертой строчке.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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