Хэмилтон: «Я сжимал зубы от боли и адреналина»

Хэмилтон рассказал о трудностях во время «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что с трудом довел до конца «Гран-при Азербайджана».

«Я сжимал зубы от боли и адреналина. Не смогу выразить словами ту боль, что я чувствовал. Я молился, чтобы гонка поскорее закончилась.

Мы добились неплохого результата, финишировали третьим и четвертым. Команда отлично сработала со стратегией. Как только мы решим эту проблему с раскачкой, мы сможем бороться, а сейчас из-за нее теряем по секунде на круге, если не больше», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.

Хэмилтон стартовал с седьмого места и смог финишировать на четвертой строчке.