8 мая, 15:03

Хэмилтон — о резких радиопереговорах с «Феррари» на «ГП Майами»: «Мог бы сказать и похуже»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал свои эмоциональные радиопереговоры с командой «Феррари» во время «Гран-при Майами», где возникла напряженная ситуация с обменом позициями с напарником Шарлем Леклером.

В конце гонки, когда Хэмилтон пропустил Леклера, его инженер Риккардо Адами сообщил, что позади в 1,4 секунды находится Карлос Сайнс. В ответ британский гонщик саркастично бросил: «Мне его тоже пропустить?»

После гонки Хэмилтон объяснил свою реакцию: «Я мог бы сказать по радио вещи и похуже. Вы же слышали, что порой говорят другие пилоты. Отчасти это был сарказм.

Нужно понимать, что мы испытываем колоссальное давление в машине, и в пылу борьбы вряд ли услышишь что-то мирное и спокойное», — заявил он в интервью Sky Sports.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.

