Хэмилтон: «В воскресной гонке я почувствовал серьезный прогресс»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о прогрессе в адаптации к новому болиду.

«В воскресной гонке я почувствовал серьезный прогресс. Во втором отрезке у меня наконец появилось то самое единство с машиной — баланс стал идеальным и мой стиль пилотирования начал работать. Теперь главное — воспроизводить эти ощущения на каждом этапе. Машина требует другого подхода, и я постепенно к этому привыкаю.

Поначалу я пытался ездить так же, как раньше, думая: «Машина подстроится под меня». Пришлось перестроиться.

«Феррари» — потрясающая команда с невероятной энергетикой. Ребята выкладываются на все сто: например, в этом уик-энде у нас были отличные пит-стопы. Я тоже учусь новому — даже в таких мелочах, как взаимодействие с командой во время остановок.

Стратегически мы тоже растем от гонки к гонке. Пока не все идеально, но прогресс очевиден», — рассказал Хэмилтон.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.