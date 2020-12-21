Хэмилтон рассказал о проблемах во время заражения коронавирусом

Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал, как протекала у него коронавирусная инфекция.

«За последние два месяца я похудел на 6 кг — и 4 из них я «потерял», пока болел коронавирусом. Я очень сильно потерял в мышечной массе. И теперь нужно начинать все с начала», — цитирует британца портал Race.

Ранее гонщики определили лучшего спортсмена сезона, и им стал Хэмилтон.