Хэмилтон рассказал о проблемах во время заражения коронавирусом
19:15
Семикратный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон прокомментировал, как протекала у него коронавирусная инфекция.
«За последние два месяца я похудел на 6 кг — и 4 из них я «потерял», пока болел коронавирусом. Я очень сильно потерял в мышечной массе. И теперь нужно начинать все с начала», — цитирует британца портал Race.
Ранее гонщики определили лучшего спортсмена сезона, и им стал Хэмилтон.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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