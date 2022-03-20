Хэмилтон: «Никакие настройки не помогут исправить проблемы «Мерседеса» в короткий срок»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах команды на старте сезона-2022 «Формулы-1».

«Команда вчера допоздна работала и обсуждала, что можно сделать. Никакие настройки не помогут нам исправить проблемы в короткий срок. Определенно, мы не ждали, что сможем занять пятое место в квалификации, так что я счастлив, что попал на эту строчку.

Все, кто впереди нас, намного быстрее, разница в шесть десятых секунды — это очень много. Впрочем, я знаю, что у нашей машины есть потенциал, нужно очень быстро работать и действовать точечно в ближайшие недели, чтобы как можно скорее сократить то отставание, которое у нас есть», — приводит Autosport слова Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон занял пятое место в квалификации «Гран-при Бахрейна», его партнер по команде Джордж Расселл стал девятым.

Гонка в рамках «Гран-при Бахрейна» состоится сегодня, 20 марта. Начало — в 18.00 (мск).