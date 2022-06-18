Хэмилтон рассказал о головных болях из-за раскачки

Семикратный чемпион «Формулы-1», пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон перед квалификацией «Гран-при Канады» признался, что у него стала чаще болеть голова из-за раскачки машины на прямых.

«Если говорить о микросотрясениях из-за раскачки, то за последние несколько месяцев меня гораздо чаще стали беспокоить головные боли. Я не обращался к специалисту по этому поводу просто потому, что не воспринимал все слишком серьезно, и просто пил болеутоляющие», — цитирует F1 News Хэмилтона.

Напомним, квалификация этапа, который проходит в Монреале, состоится в субботу, 18 июня. Гонка состоится 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.