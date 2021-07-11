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Хэмилтон рассказал, когда планирует завершить карьеру

17:55
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в «Формуле-1».

«Когда мне будет 38, наступит тот момент, когда я захочу заняться другими вещами. Думаю, все из-за того, что я никогда ничего не делаю лишь наполовину. Некоторые могут этим довольствоваться, но я не из их числа — мне хочется всегда побеждать. Если только почувствую, что больше не желаю тратить время, энергию, да просто, если мне не захочется прилагать усилия, то закончу.

Я не планирую участвовать в гонках до сорока. Хочется верить, что найду, чем заняться. Но так или иначе буду скучать по этому виду спорта. Да и мои соперники, наверное, тоже», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

3 июля «Мерседес» объявил о продлении контракта с Хэмилтоном до конца сезона-2023.

Дополнительная информация:

https://racingnews365.com/hamilton-on-retirement-i-dont-plan-to-be-in-f1-when-im-40

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