Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что задумывался о завершении карьеры гонщика.

«В какой-то момент я думал об уходе из спорта. Хотел завершить на пике. Позднее, особенно в этом году, я осознал, что у меня есть ответственность перед сообществом «Формулы-1» за то, что оно помогло мне создать, за призывы к переменам. Если я не буду и дальше делать все возможное, то «Формула-1» не станет более многообразной в ближайшие 5-10 лет», — приводит The Race слова Хэмилтона.

Хэмилтон выступает в «Формуле-1» с 2007 года. В этом году он стал чемпионом, титул стал для 35-летнего британца седьмым в карьере.