Хэмилтон рассказал, что Расселл сбил настройки на его машине

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах, с которыми столкнулся, вернувшись за руль болида.

Британец пропускал предыдущий этап «Формулы-1», «Гран-при Сахира», из-за положительного теста на коронавирус. Его заменял гонщик «Уильямс» Джордж Расселл.

— По ощущениям, я словно не был за рулем гораздо дольше, чем одну неделю, так что приходилось привыкать заново, — приводит GrandPX слова Хэмилтона. — Я почувствовал серьезные изменения в машине. Баланс был не тот, что раньше, пришлось настраивать его обратно. Были проблемы с настройками, пришлось поработать над балансом тормозов.

Заключительный этап сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», проходит с 11 по 13 декабря.