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9 апреля, 13:00

Хэмилтон: «Феррари» предстоит серьезная работа для борьбы с лидерами»

Камила Абдурахманова
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Перед «Гран-при Бахрейна» Льюис Хэмилтон откровенно оценил текущие возможности «Феррари», признав отставание от топ-команд и необходимость срочных улучшений.

«Нам нужно сократить разрыв в 0,3-0,4 секунды с лидерами. Это требует серьезной работы. Мы прогрессируем, но когда другие команды тоже начнут вносить обновления, станет ясно, насколько мы сможем приблизиться к ним. Пока мы сосредоточены на поиске недостающей прижимной силы», — рассказал Хэмилтон Sky Sports.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.

«Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, имея в активе 35 очков. Итальянский коллектив отстает от «Макларена», которые лидируют в таблице, на 76 баллов.

Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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