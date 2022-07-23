Хэмилтон рад, что ему удалось занять четвертое место в квалификации «Гран-при Франции»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен результатами квалификации «Гран-при Франции».

«Я очень доволен квалификацией, если честно. Отличный круг. Не совсем понял, почему отставание увеличилось — соперники в этом плане в своей лиге. Но, учитывая пропуск первой практики, вся команда прекрасно поработала», — приводит слова Хэмилтона BBC Sport.

Квалификацию выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Тройку замкнул его напарник Серхио Перес.

Гонка пройдет завтра, 24 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.