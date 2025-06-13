Хэмилтон прояснил свои планы на будущее на фоне проблем в «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что не думает об уходе из команды.

«Я только недавно присоединился к команде и планирую работать здесь долгое время, сомнений нет. Поэтому, пожалуйста, не выдумывайте лишнего. Я нацелен на борьбу за победы, и мы должны добиться большей производительности от машины. Конечно, есть определенные сложности, но они мне нравятся», — цитирует Хэмилтона Daily Mail.

Сейчас Хэмилтон находится на шестом месте в общем зачете пилотов с 71 очком.