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13 июня 2025, 15:16

Хэмилтон прояснил свои планы на будущее на фоне проблем в «Феррари»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что не думает об уходе из команды.

«Я только недавно присоединился к команде и планирую работать здесь долгое время, сомнений нет. Поэтому, пожалуйста, не выдумывайте лишнего. Я нацелен на борьбу за победы, и мы должны добиться большей производительности от машины. Конечно, есть определенные сложности, но они мне нравятся», — цитирует Хэмилтона Daily Mail.

Сейчас Хэмилтон находится на шестом месте в общем зачете пилотов с 71 очком.

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Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
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