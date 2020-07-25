Хэмилтон просит болельщиков не приезжать в Сильверстоун

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон попросил болельщиков не приезжать на гонки в Сильверстоуне. Из-за пандемии коронавируса они пройдут без зрителей.

«Не мне устанавливать правила и говорить людям, как поступать, — цитирует британца Motorsport.com. — По телевизору я вижу, как в сложное время все пытаются продолжать жить нормальной жизнью, но эта штука (коронавируc — Прим. «СЭ») по-прежнему распространяется.

Потому я всегда призываю людей соблюдать дистанцию и оставаться дома. По ходу этапов мы очень стараемся поддерживать какое-то расстояние. даже если делаем одну работу. Мне понятно желание людей приехать и увидеть гонки, услышать моторы, понаблюдать за машинами. Но если это будет значить, что вы образуете толпу с другими людьми, это уже не хорошо. Я бы такого не советовал".

С 7 по 9 августа трасса в Сильверстоуне примет «Гран-при» в честь 70-летия «Формулы-1». До этого (с 31 июля по 2 августа) здесь пройдет «Гран-при Великобритании».