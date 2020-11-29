Хэмилтон призвал уважать риск, на который идут гонщики

Пилот команды «Мереседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Бахрейна». Он также высказался о серьезной аварии, в которую попал гонщик «Хааса» Ромен Грожан.

«Нужно уважать тот риск, на который мы все идем, — сказал Хэмилтон в интервью после гонки. — Я благодарен, что несмотря на то, что барьеры безопасности разрезали машину (Грожана — Прим. «СЭ») напополам, это не привело к более серьезным последствиям для него. Нам нужно следить за уровнем безопасности. Думаю, ФИА будет следить за произошедшим, чтобы повысить уровень безопасности. Физически эта гонка очень изматывает. Кроме того, у нас был большой перерыв. После того, как мы ждали 45 минут или даже час — это напрягает. Любое отвлечение влияет на нас. Я не был уверен, как все пройдет до самого конца. Макс (Ферстаппен — Прим. «СЭ») сегодня был очень быстр».

В тройку лучших также попали пилоты «Ред Булла» Макс Ферстаппен и Александр Албон. Россиянин Даниил Квят занял 11-е место.