Хэмилтон призвал арестовать полицейских, убивший Броену Тейлор

Лидер чемпионата «Формулы-1» Льюис Хэмилтон продолжил акцию против расового неравенства, начатую победительницей Открытого чемпионата США по теннису Наоми Осака.

Во время турнира в Нью-Йорке Осака вышла на корт в маске с именем «Бреона Тейлор». Британский пилот вышел на «Гран-при Тосканы» в футболке с портретом этой афроамериканки, убитой полицией Луисвилла во время перестрелки в ее доме 13 марта.

It's been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won't stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor pic.twitter.com/7zinVHiYcH — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 13, 2020

На футболке Льюиса было написано: «Арестуйте копов, убивших Бреону Тейлор». Кроме того, на спине гонщика был нанесен портрет убитой женщины со слоганом «Назовите ее имя». Хэмилтон был в политической футболке на традиционной акции против расизма перед гонкой, а также во время своего телевизионного интервью после финиша и на подиуме.

— Я хотел привлечь внимание к тому факту, что полицейские убивают людей, — приводит слова пилота ВВС. — Кто-то был убит на улице, кто-то — в собственном доме. А убийцы все еще ходят на свободе. Мы не можем молчать. Мы должны продолжать повышать осведомленность людей о том, что происходит. Наоми устраивает потрясающие акции. Она невероятно вдохновляет других, в том числе и меня.

Перестрелка в доме Бреоны Тейлор началась после того, как ее сожитель открыл огонь по полицейским, проводившим обыск в связи с заявлением о торговле наркотиками. Стражи порядка начали стрелять в ответ, в результате чего темнокожая женщина получила восемь пуль и умерла от ран.