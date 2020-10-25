Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем 12-й гонки сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Португалии».

Победа стала для Хэмилтона 92-й в «Формуле-1», британец побил рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера, на счету которого 91 выигранная гонка.

Второе место в гонке — у партнера Хэмилтона по команде, Валттери Боттаса, третьим стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Россиянин Даниил Квят занял 19-ю строчку, став последним среди всех финишировавших пилотов. Единственным, кто не смог завершить «Гран-при Португалии», стал гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Португалия

Чемпионат мира

12-й этап

«Гран-при Португалии»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — Leader

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 25,592

3. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 34,508

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.05.312

5. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1 круг

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1 круг

7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1 круг

8. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1 круг

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг

10. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

11. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

12. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1 круг

13. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

17. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1 круг

19. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 1 круг

Не финишировали: Лэнс Стролл (Канада, Racing Point)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 256. 2. Валттери Боттас — 179. 3. Макс Ферстаппен — 162. 4. Даниэл Риккьярдо — 80. 5. Шарль Леклер — 75. 6. Серхио Перес — 74. 7. Ландо Норрис — 65. 8. Александр Албон — 64. 9. Пьер Гасли — 63. 10. Карлос Сайнс — 59. 11. Ленс Стролл — 57. 12. Эстебан Окон — 40. 13. Себастьян Феттель — 18. 14. Даниил Квят — 14. 15. Нико Хюлькенберг — 10. 16. Антонио Джовинацци — 3. 17. Кими Райкконен — 2. 18. Ромен Грожан — 2. 19. Кевин Магнуссен — 1. 20. Джордж Расселл — 0. 21. Николас Латифи — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 435. 2. Red Bull — 226. 3. Racing Point — 126. 4. McLaren — 124. 5. Renault — 120. 6. Ferrari — 93. 7. AlphaTauri — 77. 8. Alfa Romeo — 5. 9. Haas — 3. 10. Williams — 0