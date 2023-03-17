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17 марта, 17:18

Хэмилтон прекратил сотрудничество с тренером и физиотерапевтом Каллен

Мария Гусева
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон в социальной сети сообщил, что прекратил сотрудничество с физиотерапевтом и тренером Анджелой Каллен.

«Последние семь лет Анджела Каллен была рядом со мной, подталкивая меня быть лучшей версией себя. Благодаря ей я стал более сильным спортсменом и более хорошим человеком. Поэтому я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне и пожелаете ей всего наилучшего в ее следующих шагах к осуществлению мечты. Спасибо тебе за все, Анджела. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что готовит тебе будущее», — написал Хэмилтон.

Каллен работала с Хэмилтоном с 2016 года. На счету пилота 7 чемпионских титулов в «Формуле-1».

Формула-1
Льюис Хэмилтон
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