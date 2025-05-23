Хэмилтон предупредил о колоссальном давлении на дуэт «Макларен»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о психологической нагрузке, с которой столкнутся гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри в борьбе за титул в этом сезоне.

«Оскар демонстрирует впечатляющую работу. Для меня особенно приятно видеть успехи «Макларен» — команды, с которой начался мой путь в «Формуле-1».

Их противостояние друг с другом — это зрелищно: два талантливых гонщика, выкладывающихся на пределе. Но давление, которое они сейчас испытывают, сложно даже описать. Большинство людей не сталкиваются с таким за всю жизнь. Я прошел через это и знаю: они справляются блестяще, этап за этапом.

Пиастри делает все необходимое для чемпионства. Мне нечего ему советовать — пусть просто продолжает в том же духе. Его подход явно дает результаты», — приводит слова британца RacingNews365.

Следующий этап сезона пройдет в Монако с 23 по 25 мая.