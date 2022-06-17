Хэмилтон пожаловался на ухудшение физического состояния из-за тряски болида

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон пожаловался на ухудшение физического состояния из-за новых проблем с машиной.

Сейчас после гонок стало намного больше синяков. И большую часть следующей недели ты должен просто посвящать восстановлению.

Если говорить о микросотрясениях, то за последние месяцы у меня точно стало гораздо больше головных болей. Хотя тут я не специалист.

Я не придаю этому особенно серьезного значения, просто принимаю болеутоляющие.

У нас замечательный спорт, но безопасность стоит превыше всего. Я чувствую, что у меня уменьшился рост. И мои позвоночные диски сейчас явно не в лучшей форме.

Это совсем не здорово, если говорить о долгосрочной перспективе. Есть средства улучшить ситуацию, никому не хочется в будущем страдать от последствий», — цитирует британца Motorsport.

Неприятным следствием перехода «Формулы-1» на новый регламент стала сильная болтанка машин, которая особенно проявляется на длинных прямых.