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Хэмилтон: «Поздравляю Ферстаппена и его команду»

17:49
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
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Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по итогам «Гран-при Абу-Даби».

«Поздравляю Макса и его команду. Мы тоже хорошо поработали в этом году. Выложились на сто процентов.

Я чувствовал себя хорошо. Но мы не забываем, что в мире бушует эпидемия коронавируса. И я желаю всем здоровья», — сказал британец.

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года.

 

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Иван Шитик все материалы автора
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