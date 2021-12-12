Хэмилтон: «Поздравляю Ферстаппена и его команду»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по итогам «Гран-при Абу-Даби».

«Поздравляю Макса и его команду. Мы тоже хорошо поработали в этом году. Выложились на сто процентов.

Я чувствовал себя хорошо. Но мы не забываем, что в мире бушует эпидемия коронавируса. И я желаю всем здоровья», — сказал британец.

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2021 года.