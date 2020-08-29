Хэмилтон повторил жест «Ваканда навеки» и посвятил победу в квалификации памяти Чедвика Боузмана

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после победы в квалификации «Гран-при Бельгии» изобразил жест «Ваканда навеки» из фильмов киновселенной Марвел. Этот фирменный жест использовали жители вымышленного государства Ваканда и их король Т'Чала (Черная Пантера). Сегодня стало известно о смерти исполнителя его роли Чедвика Боузмана, скончавшегося от рака.

— Эта победа для Чедвика Боузмана. Покойся с миром, приятель, — цитирует ESPN Хэмилтона.