Хэмилтон потеряет пять позиций на старте гонки в Италии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил штраф в виде потери пяти позиций на старте следующей гонки, которая пройдет в Италии, сообщает пресс-служба ФИА.

Наказание в отношении семикратного чемпиона мира было применено в связи с тем, что 40-летний британец не замедлился во время «Гран-при Нидерландов» в режиме двойных желтых флагов. Также Хэмилтон получил два штрафных балла в суперлицензию.

Британский пилот стартовал в гонке в Нидерландах с седьмой позиции, однако разбил свой болид о барьер и сошел с дистанции на 23-м круге.

Этап «Формулы-1» в Италии пройдет с 5 по 7 сентября на трассе в Монце.