Хэмилтон посвятил поул Ники Лауде

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон - о победе в квалификации "Гран-при Монако". Он посвятил свой успех трехкратному чемпиону мира Ники Лауде, который ранее скончался.

- Так быстро я никогда еще здесь не ехал, – цитирует Хэмилтона Autosport. – Круг получился просто волшебным. Это один из лучших поулов в моей карьере. За прошедшие годы мы добились больших успехов, но я никогда не испытывал таких ощущений от квалификации, особенно после столь мрачной недели для "Мерседеса" и для меня лично. Я очень горжусь нашей командой. На быстром круге я сражался с машиной, несколько раз зацепил стену – иначе в Монако никак. Мне никогда не удавалось пройти здесь идеальный круг, и сегодня, думаю, я почти сумел это сделать. Ради Ники.

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