Хэмилтон посетит презентацию нового болида «Мерседеса» на сезон-2022

Пресс-служба «Мерседеса» объявила состав участников презентации нового болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Церемония начнется 18 февраля в 12:00 по московскому времени. Отмечается, что участие примут руководитель команды Тото Вольфф и пилоты Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

После завершения сезона-2021 Хэмилтон долго не появлялся на публичных мероприятиях, перестал вести активность в социальных сетях и отписался от всех в Instagram. 8 февраля стало известно, что он начал подготовку к сезону.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.