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Сегодня, 21:54

Хэмилтон посетит презентацию нового болида «Мерседеса» на сезон-2022

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пресс-служба «Мерседеса» объявила состав участников презентации нового болида на сезон-2022 «Формулы-1».

Церемония начнется 18 февраля в 12:00 по московскому времени. Отмечается, что участие примут руководитель команды Тото Вольфф и пилоты Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон.

После завершения сезона-2021 Хэмилтон долго не появлялся на публичных мероприятиях, перестал вести активность в социальных сетях и отписался от всех в Instagram. 8 февраля стало известно, что он начал подготовку к сезону.

Первый этап сезона-2022 «Формулы-1» пройдет в Бахрейне с 18 по 20 марта.

Источник: https://www.mercedesamgf1.com/en/news/2022/02/everything-need-know-winter-f1-w13-launch/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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