29 апреля, 10:41

Хэмилтон поражен ценой продажи своей коллекционной карточки с автографом

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о большом интересе фанатов к коллекционным карточкам. В декабре предыдущего года карточка Superfractor 2020 Topps Chrome F1 с его автографом была продана более чем за 1 миллион долларов.

«Это довольно безумно. Я никогда не думал, что такое когда-нибудь случится. Могу только предполагать, что цены на подобные товары будут продолжать расти», — приводит слова Хэмилтона The Athletic.

Хэмилтон занимает седьмую позицию с 31 очком в общем зачете пилотов. Лидером является пилот «Макларен» Оскар Пиастри с 99 очками.

  • Иванова Кира

    Офигеть, хотя не удивительно, хэм на карточке стоял на коленях, задрав юбку)) Пора на фотосессию " Хэм-Тарзан в Африке"....Шоу "Джунгли зовут")):monkey_face:

    01.05.2025

  • hardcore f1 fan

    Я тоже поражен ценой которую платят Ферры за модника.

    30.04.2025

