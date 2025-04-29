Хэмилтон поражен ценой продажи своей коллекционной карточки с автографом

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о большом интересе фанатов к коллекционным карточкам. В декабре предыдущего года карточка Superfractor 2020 Topps Chrome F1 с его автографом была продана более чем за 1 миллион долларов.

«Это довольно безумно. Я никогда не думал, что такое когда-нибудь случится. Могу только предполагать, что цены на подобные товары будут продолжать расти», — приводит слова Хэмилтона The Athletic.

Хэмилтон занимает седьмую позицию с 31 очком в общем зачете пилотов. Лидером является пилот «Макларен» Оскар Пиастри с 99 очками.