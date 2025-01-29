Хэмилтон попал в аварию во время тестовых заездов «Феррари» в Барселоне

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон попал в аварию во второй день частных тестов в Барселоне, сообщает Motorsport.

По информации источника, британец не справился с управлением и врезался в ограждение трассы во время утренней сессии. Хэмилтон был за рулем модифицированной версии Ferrari SF-23 2023 года.

В результате инцидента сам спортсмен не пострадал, в то время как автомобиль получил ущерб в виде повреждения подвески и аэродинамических элементов.

Отмечается, что команда «Феррари» в настоящий момент анализирует произошедшее.

22 января Хэмилтон участвовал в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. В конце прошлого сезона «Формулы-1» Хэмилтон перешел в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес».