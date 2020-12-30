Хэмилтон получит рыцарский титул

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет посвящен в рыцари, сообщает Daily Mail. Церемония пройдет 31 декабря.

Примечательно, что Хэмилтон не является налоговым резидентом Великобритании, однако он внесен в список лиц, принесших исключительную пользу стране.

Хэмилтон — четвертый гонщик, получивший титул рыцаря. Ранее этой награды удостоились Джек Брэбхем, Стерлинг Мосс и Джеки Стюарт.

Хэмилтон в 2020 году в седьмой раз стал обладателем титула, повторив рекорд Михаэля Шумахера.