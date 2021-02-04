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Хэмилтон получит право вето при выборе второго пилота «Мерседеса»

20:00
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Льюис Хэмилтон в ближайшее время подпишет новый контракт с «Мерседесом». Семикратный чемпион мира заключит соглашение по схеме «1+1». При этом в договоре не предусмотрено повышения зарплаты, сообщает Motorsport.

Зато британец получит право вето при выборе второго пилота «Мерседеса», то есть сможет заблокировать найм любого неугодного ему напарника.

Хэмилтон поддерживает продление контракта с Валттери Боттасом, который за четыре года в «Мерседесе» ни разу не смог опередить Льюиса в чемпионате.

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