Хэмилтон получит право вето при выборе второго пилота «Мерседеса»
20:00
Льюис Хэмилтон в ближайшее время подпишет новый контракт с «Мерседесом». Семикратный чемпион мира заключит соглашение по схеме «1+1». При этом в договоре не предусмотрено повышения зарплаты, сообщает Motorsport.
Зато британец получит право вето при выборе второго пилота «Мерседеса», то есть сможет заблокировать найм любого неугодного ему напарника.
Хэмилтон поддерживает продление контракта с Валттери Боттасом, который за четыре года в «Мерседесе» ни разу не смог опередить Льюиса в чемпионате.
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