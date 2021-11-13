Хэмилтон получил дисквалификацию и исключен из протокола квалификации к спринту «Гран-при Бразилии»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон исключен из протокола квалификации «Гран-при Бразилии» из-за несоблюдения технического регламента, сообщает BBC.

Напомним, что британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Однако при техосмотре его болида были выявлены нарушения. Параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента.

Теперь гонщик будет вынужден начать субботний спринт с 20-й и последней позиции.