Хэмилтон получил дисквалификацию и исключен из протокола квалификации к спринту «Гран-при Бразилии»
20:09
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон исключен из протокола квалификации «Гран-при Бразилии» из-за несоблюдения технического регламента, сообщает BBC.
Напомним, что британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Однако при техосмотре его болида были выявлены нарушения. Параметры заднего крыла при открытии системы DRS не соответствовали требованиям регламента.
Теперь гонщик будет вынужден начать субботний спринт с 20-й и последней позиции.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю