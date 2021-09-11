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Хэмилтон показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Италии», Мазепин занял 16-е место

14:13
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Италии» — 1.23,246.

Второй результат — у партнера Хэмилтона по команде, Валттери Боттаса (отставание — +0,222 секунды), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,416).

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 16-й результат, уступив Хэмилтону 2,483 секунды. Партнер Мазепина по команде, Мик Шумахер стал 19-м (+2,766).

«Гран-при Италии» проходит с 10 по 12 сентября. Сегодня, 11 сентября состоится спринт-квалификация, начало — в 17.30 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора

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