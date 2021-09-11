Хэмилтон показал лучшее время по итогам второй практики «Гран-при Италии», Мазепин занял 16-е место
14:13
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Италии» — 1.23,246.
Второй результат — у партнера Хэмилтона по команде, Валттери Боттаса (отставание — +0,222 секунды), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (+0,416).
Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 16-й результат, уступив Хэмилтону 2,483 секунды. Партнер Мазепина по команде, Мик Шумахер стал 19-м (+2,766).
1-2 for @MercedesAMGF1's @LewisHamilton and @ValtteriBottas for FP2 ?#ItalianGP ?? #F1 pic.twitter.com/rKBknYT2n0— Formula 1 (@F1) September 11, 2021
«Гран-при Италии» проходит с 10 по 12 сентября. Сегодня, 11 сентября состоится спринт-квалификация, начало — в 17.30 (мск).
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