Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон пока не сможет получить рыцарское звание

20 ноября 2020, 23:37
Льюис Хэмилтон. Фото ЕРА.
Льюис Хэмилтон. Фото ЕРА.
Теги:

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в ближайшее время не будет посвящен в рыцари, сообщает Daily Mail. Ранее с такой инициативой выступили британские политики.

По данным источника, правительство Великобритании запретило давать рыцарский титул действующим спортсмен. В связи с этим гонщик может получить звание сэра только после завершения выступлений.

Напомним, 35-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британец — инициатор акций против расизма, которые проводились перед гонками в текущем сезоне.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир