Хэмилтон пока не сможет получить рыцарское звание

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в ближайшее время не будет посвящен в рыцари, сообщает Daily Mail. Ранее с такой инициативой выступили британские политики.

По данным источника, правительство Великобритании запретило давать рыцарский титул действующим спортсмен. В связи с этим гонщик может получить звание сэра только после завершения выступлений.

Напомним, 35-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британец — инициатор акций против расизма, которые проводились перед гонками в текущем сезоне.