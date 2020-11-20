Хэмилтон пока не сможет получить рыцарское звание
20 ноября 2020, 23:37
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в ближайшее время не будет посвящен в рыцари, сообщает Daily Mail. Ранее с такой инициативой выступили британские политики.
По данным источника, правительство Великобритании запретило давать рыцарский титул действующим спортсмен. В связи с этим гонщик может получить звание сэра только после завершения выступлений.
Напомним, 35-летний Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером. Британец — инициатор акций против расизма, которые проводились перед гонками в текущем сезоне.
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