Хэмилтон похвалил Расселла за гонку в «Мерседес»

Гонщик Льюис Хэмилтон похвалил пилота «Уильямс» Джорджа Расселла, заменявшего его в «Мерседес» во время «Гран-при Сахира».

— Джордж великолепно выступил, думаю, все это понимают, — приводит GPBlog слова Хэмилтона. — А вообще, эта ситуация была одной из самых странных за все 27 лет, что я в гонках. Я никогда не пропускал гонок. Когда-нибудь я напишу книгу об этом.

Хэмилтон пропускал «Гран-при Сахира» из-за положительного теста на коронавирус. Расселл занял 9-е место в гонке, по ходу которой претендовал на победу, но лишился шансов на нее из-за ошибки «Мерседес» на пит-стопе и прокола за несколько кругов до финиша.