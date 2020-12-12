Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон похвалил Расселла за гонку в «Мерседес»

08:14
Теги:

Гонщик Льюис Хэмилтон похвалил пилота «Уильямс» Джорджа Расселла, заменявшего его в «Мерседес» во время «Гран-при Сахира».

— Джордж великолепно выступил, думаю, все это понимают, — приводит GPBlog слова Хэмилтона. — А вообще, эта ситуация была одной из самых странных за все 27 лет, что я в гонках. Я никогда не пропускал гонок. Когда-нибудь я напишу книгу об этом.

Хэмилтон пропускал «Гран-при Сахира» из-за положительного теста на коронавирус. Расселл занял 9-е место в гонке, по ходу которой претендовал на победу, но лишился шансов на нее из-за ошибки «Мерседес» на пит-стопе и прокола за несколько кругов до финиша.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир