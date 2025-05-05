Хэмилтон подверг критике действия и стратегию «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал команду за долгое принятие решений во время «Гран-при Майами».

«Мы разберем этот вопрос внутри команды. Ни я, ни Шарль не демонстрируем того уровня, который от нас ожидается. Нам нужно действовать оперативнее — из-за внутренних обсуждений мы упустили слишком много времени. В тот момент, когда шли переговоры, я испытывал сильное раздражение. Была неясность в действиях команды, и это неприемлемо.

У меня была другая стратегия, и в тот момент мои шины были быстрее. Я чувствовал, что могу нагнать соперников, но из-за задержек мы упустили шанс. Я потерял много времени, следуя за Шарлем, а команда слишком долго не могла определиться с решением», — приводит слова Хэмилтона Autoracer.

Победу в гонке одержал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, вторым финишировал его напарник Ландо Норрис. Третьим финишировал Джордж Расселл из «Мерседес».