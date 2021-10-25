Хэмилтон: «Ред Булл» был быстрее на всех типах шин»
09:54
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги «Гран-при США».
«Веселая гонка, — приводит слова Хэмилтона Autosport. Мы хорошо провели старт, но ключевой сегодня оказалась позиция на трассе. «Ред Булл» был быстрее на всех типах шин. Не знаю, что мы могли сделать по-другому. Команда проделала отличную работу, и результат отражает то, что у нас было. На следующих двух трассах «Ред Булл» очень быстр, так что, конечно, придется тяжело».
Победителем «Гран-при США» стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Хэмилтон занял 2-е место, заработав дополнительное очко за самый быстрый круг.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/hamilton-unsure-what-mercedes-could-have-done-to-beat-red-bull/6709211/?nrt=54
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