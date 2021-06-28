Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до сентября

Льюис Хэмилтон подпишет новый контакт с командой «Мерседес», сообщает The Independent. В последнее время сторонам удалось достичь значительного прогресса в переговорах, и для заключения контракта осталась уладить лишь некоторые детали.

36-летний гонщик продлит соглашение во время паузы между «Гран-при Венгрии» (1 августа) и «Гран-при Бельгии» (29 августа).

Нынешний контракт с командой Хэмилтон подписал 9 февраля, чуть более чем за месяц до старта текущего сезона. В прошлом сезоне Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1», сравнявшись по титулам с немцем Михаэлем Шумахером.