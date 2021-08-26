Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от второй половины сезона «Формулы-1».

«Во время перерыва у нас появилось время, чтобы подумать, куда мы идем. Я не сомневаюсь, что мы сделаем следующий шаг, и это здорово.

Мы знали, насколько быстрым окажется «Ред Булл» в начале года и, конечно, видели их скорость и конкурентоспособность в прошлом. По ходу сезона они стали сильнее, и для нас ситуация усложнилась. Но, думаю, сейчас мы работаем хорошо.

Борьба будет плотной, и вторая часть сезона получится тяжелой. Безусловно, первая половина стала одной из труднейших, и, полагаю, вторая будет такой же, если не сложнее», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В настоящее время Хэмилтон занимает первое место в личном зачете пилотов. У него 195 очков. На втором месте с 187 очками Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Замыкает тройку с 113 очками гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.