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Хэмилтон поделился ожиданиями от второй половины сезона «Формулы-1»

16:42
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от второй половины сезона «Формулы-1».

«Во время перерыва у нас появилось время, чтобы подумать, куда мы идем. Я не сомневаюсь, что мы сделаем следующий шаг, и это здорово.

Мы знали, насколько быстрым окажется «Ред Булл» в начале года и, конечно, видели их скорость и конкурентоспособность в прошлом. По ходу сезона они стали сильнее, и для нас ситуация усложнилась. Но, думаю, сейчас мы работаем хорошо.

Борьба будет плотной, и вторая часть сезона получится тяжелой. Безусловно, первая половина стала одной из труднейших, и, полагаю, вторая будет такой же, если не сложнее», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В настоящее время Хэмилтон занимает первое место в личном зачете пилотов. У него 195 очков. На втором месте с 187 очками Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Замыкает тройку с 113 очками гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Гран-при Бельгии» «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 августа.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/08/26/mercedes-have-definitely-upped-our-game-in-title-fight-hamilton/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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